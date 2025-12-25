ФСБ сообщила о предотвращении взрыва на газохранилище в Калужской области

Video

Серию терактов предотвратили в Калужской области. Их готовил уроженец Запорожья по заданию украинских спецслужб, он оказал вооруженное сопротивление при задержании, его убили ответным огнем. Об этом РБК сообщили в ЦОС ФСБ.

49-летний житель Калуги планировал устроить взрыв на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия. Для этого он изготовил около 80 кг бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства.

При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. Пострадавших среди силовиков и мирного населения нет. Также сотрудники ФСБ обнаружили тайник, оборудованный украинскими спецслужбами. Оттуда изъяли пистолет Макарова и патроны к нему, 300 г пластичного взрывчатого вещества и два электродетонатора.

«В телефоне террориста обнаружена переписка в мессенджере Telegram с куратором из украинских спецслужб с обсуждением планируемых преступлений, инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ», — заявили в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье УК о приготовлении к теракту.

24 декабря ФСБ сообщила о предотвращении взрыва на диспетчерской станции магистрального нефтепровода «Транснефти» в Тюменской области. Его готовил уроженец Винницкой области Украины, который ранее получил российское гражданство. Он действовал по заданию украинских спецслужб, уточнили в силовом ведомстве. Он также оказал сопротивление при задержании и его убили ответным огнем при задержании.