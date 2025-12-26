В Башкирии студента обвинили в участии в террористической организации

В Башкирии студента колледжа обвинили в участии в террористической организации

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В Башкортостане суд заключил под стражу учащегося уфимского колледжа, обвиняемого в участии в террористической организации. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике.

По данным следствия, с января по октябрь 2025 года студент участвовал в деятельности двух организаций, признанных террористическими и запрещенными в России. Он размещал в созданных им каналах в популярном мессенджере материалы, оправдывающие и пропагандирующие идеологию и деятельность организаций.

Во время допроса обвиняемый признал вину. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 205.5 УК.

В начале декабря в Башкирии задержали восьмерых членов исламистской террористической организации. Как отмечали в ФСБ, участники группы распространяли среди мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. В ходе обысков по местам их проживания были изъяты запрещенные материалы, средства связи и электронные носители. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК.