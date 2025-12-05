ФСБ задержала в Башкирии восьмерых членов террористической организации
Силовики в Башкирии задержали восьмерых членов исламистской террористической организации, запрещенной в России, сообщил ЦОС ФСБ.
«Функционеры терструктуры распространяли в среде мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты запрещенные материалы, средства связи и электронные носители. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК (организация и участие в деятельности террористической организации; до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.).
В октябре суд арестовал двух участниц женской ячейки международной террористической организации, распространявшей в Крыму идеи создания всемирного халифата. По данным следствия, вербовкой в свои ряды они и занимались в ходе подпольных собраний.
