ФСБ задержала в Башкирии восьмерых членов террористической организации

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Силовики в Башкирии задержали восьмерых членов исламистской террористической организации, запрещенной в России, сообщил ЦОС ФСБ.

«Функционеры терструктуры распространяли в среде мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты запрещенные материалы, средства связи и электронные носители. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК (организация и участие в деятельности террористической организации; до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.).

В октябре суд арестовал двух участниц женской ячейки международной террористической организации, распространявшей в Крыму идеи создания всемирного халифата. По данным следствия, вербовкой в свои ряды они и занимались в ходе подпольных собраний.