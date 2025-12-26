 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Врачи предупредили о крупнейшем кризисе в Индии со времен пандемии COVID-19

Загрязнение воздуха в Индии привело к самому масштабному кризису в сфере здравоохранения со времен пандемии COVID-19. Об этом сообщило индийское агентство PTI со ссылкой на выводы врачей, работающих в Великобритании.

По словам специалистов, проблема загрязнения воздуха может привести к волне сложных заболеваний дыхательных путей, которая нанесет удар по системе здравоохранения Индии. А глобальное распространение сердечно-сосудистых заболеваний за последнее десятилетие врачи связывают с увеличением токсичных выбросов от транспорта в крупных городах.

По данным мониторинговой компании IQAir, качество воздуха в Нью-Дели достигло отметки «очень вредно». Главный загрязнитель — частицы PM2.5, которые опасны для кровеносной и дыхательной систем. PM2.5 — это микроскопические частицы сажи, автомобильной резины, песка, асфальта. Также они могут образовываться из оксидов азота и серы.

Концентрация PM2.5 в индийской столице составляет 141 микрограмм на кубический метр воздуха, что в 5,64 раза превышает норму, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

26 декабря министр окружающей среды Манджиндер Сингх Сирса предупредил граждан Индии об ухудшении погоды, которое связано с приближающимся западным циклоном, передает агентство PTI. По его словам, на улицах будет густая дымка и туман, что может усугубить уровень загрязнения воздуха. Он призвал граждан соблюдать меры по контролю загрязнения.

В ноябре 2018 года Чикагский университет назвал Индию одной из стран с самым загрязненным воздухом. По данным ученых, продолжительность жизни граждан Индии сократилась на 4,3 года. В северных районах страны этот показатель еще выше: в штате Уттар-Прадеш — на 8,6 года, в штате Харьяна — на 7,5 года.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Индия загрязнение воздуха Нью-Дели заболевания COVID-19 Врачи Экология
