Ученые подсчитали потери в продолжительности жизни от вредных выхлопов

Средняя продолжительность жизни населения Земли могла быть на два года больше, если бы воздух не был так загрязнен, выяснили ученые. В отдельных районах Китая и Индии люди могли бы жить на 6–8 лет дольше

Фото: Ajay Verma / Reuters

Институт энергетической политики частного исследовательского Чикагского университета подсчитал, как загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни в разных странах. На сайте университета размещен отчет, а также интерактивная карта.

Загрязнение воздуха твердыми частицами, вызванное применением ископаемого топлива (нефти, природного газа, каменного угля и т.п.), сократило продолжительность жизни населения планеты в среднем на 1,8 года. Но некоторые страны и регионы пострадали больше остальных. На 4,4 года дольше могло жить населения Непала, на 4,3 года — Индии, на 4,2 года — Бангладеш. Для сравнения: средний показатель для Китая — 2,9 года, для России — 0,5 года, для США — 0,1 года.

При этом в северных районах Индии люди теряют в продолжительности жизни особенно сильно (в штате Уттар-Прадеш — 8,6 года, в штате Харьяна — 7,5 года). В Китае особенно сильно влияние загрязнения на среднюю продолжительность жизни на восточном побережье. Так, жители Пекина из-за загрязнения теряют около 5,7 года. В России самые загрязненные районы расположены вблизи крупнейших городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока. К примеру, москвичи из-за загрязнения воздуха теряют год жизни, следует из данных ученых.

По мнению ученых, загрязнение воздуха, связанное с применением топлива, представляет наибольшую угрозу для здоровья людей. Его влияние на здоровье людей больше, чем у других факторов, полагают авторы расследования: так, курение сокращает среднюю продолжительность жизни только на 1,6 года, алкоголь и наркотики — на 11 месяцев, ВИЧ — на четыре месяца, а теракты и вооруженные конфликты — на 22 дня.

В своих выводах ученые отталкивались от данных со спутников. Они разбили мир на участки площадью 10 кв. км. Данные о концентрации пыли или других веществ, которые могли оказаться в воздухе по естественным причинам, не учитываются — рассматривались только частицы, которые появляются в воздухе в результате выбросов. Данные о населении исследователи брали из базы данных LandScan Global Population 2015. При определении допустимых концентраций твердых частиц они отталкивались от определенных ВОЗ допустимых значений — 10 микрограмм на 1 куб. м.