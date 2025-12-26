 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
«Сибирский холод» и снег придут в Турцию

В Турции выпадет снег и начнутся морозы из-за воздуха из Сибири
Стамбул
Стамбул (Фото: Shady Al-Assar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Холодная погода, дожди и снег ожидаются в Турции с 26 декабря по 2 января. Об этом сообщило Turkey Today со ссылкой на Главное управление метеорологии страны (MGM).

Похолодание затронет Стамбул и большую часть северо-западной Турции. Минимальная температура в столице составит 0 градусов по Цельсию, в городах Эдирне и Кыркларели — минус 3 градуса, а в Текирдаге и Коджаэли — минус 1.

Также синоптики прогнозируют дождь, снег и гололед. В столице, например, осадки вероятны 26, 27, 28 и 29 декабря.

«В настоящее время температура держится на уровне сезонных норм, однако по всей стране, прежде всего в северных, внутренних и восточных районах, ожидается ее ощутимое понижение — на 4–10 градусов (ниже климатической нормы. — РБК)», — сказано в публикации MGM в X.

В Московском регионе за сутки выпало 30% месячной нормы осадков
Общество

TRT Haber со ссылкой на синоптиков писал, что похолодание ожидается из-за холодной воздушной массы сибирского происхождения, которая проходит через Черное море.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за минувшие сутки в Московском регионе выпало до 30% месячной нормы осадков. Из-за непогоды в ночь на 26 декабря в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово задержали десятки рейсов.

Романов Илья
Турция Сибирь Погода похолодание
