В порту Темрюка спустя сутки ликвидировали открытое горение
Открытое горение в порту Темрюка в Краснодарском крае ликвидировано, об этом сообщает оперативный штаб региона.
«В ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали, к утру ликвидировали открытое горение. Сейчас работы еще идут — для полной ликвидации продолжают охлаждение резервуаров», — указано в заявлении.
О начале пожара на территории порта Темрюка стало известно в ночь с 24 по 25 декабря. Пожар возник в результате атаки БПЛА. К 12 часам 25 декабря стало известно о том, что площадь возгорания резервуаров с нефтепродуктами выросла до 4000 кв. м.
В ночь на 25 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский БПЛА самолетного типа. Семь из них сбили в Краснодарском крае. В результате атаки беспилотников были повреждены здания и техника сельхозпредприятия в селе Николаевка Щербиновского района. Пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах