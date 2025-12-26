В порту Темрюка спустя сутки ликвидировали открытое горение

Фото: Николай Мухорин / Shutterstock

Открытое горение в порту Темрюка в Краснодарском крае ликвидировано, об этом сообщает оперативный штаб региона.

«В ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали, к утру ликвидировали открытое горение. Сейчас работы еще идут — для полной ликвидации продолжают охлаждение резервуаров», — указано в заявлении.

О начале пожара на территории порта Темрюка стало известно в ночь с 24 по 25 декабря. Пожар возник в результате атаки БПЛА. К 12 часам 25 декабря стало известно о том, что площадь возгорания резервуаров с нефтепродуктами выросла до 4000 кв. м.

В ночь на 25 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский БПЛА самолетного типа. Семь из них сбили в Краснодарском крае. В результате атаки беспилотников были повреждены здания и техника сельхозпредприятия в селе Николаевка Щербиновского района. Пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.