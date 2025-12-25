 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА увеличилась до 4000 кв. м

Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА увеличилась до 4000 кв. м
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Площадь пожара в порту Темрюка в Краснодарском крае выросла до 4000 квадратных метров, сообщает оперативный штаб региона.

«Горят два резервуара с нефтепродуктами. С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд», — говорится в сообщении.

О возгорании резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка стало известно ночью 25 декабря. Пожар возник в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет. «Попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено», — уточнили в оперштабе региона.

В ночь на 25 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский дрон самолетного типа. Семь из них сбили в Краснодарском крае. В результате атаки беспилотников были повреждены здания и техника сельхозпредприятия в селе Николаевка Щербиновского района. Пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Анастасия Карева
беспилотники пожар Краснодарский край Темрюк порт
Материалы по теме
Из-за дронов в порту Темрюка загорелись емкости с нефтепродуктами
Политика
Тульский губернатор сообщил о 12 сбитых дронах
Политика
Женщина пострадала из-за дронов в селе под Брянском
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Роструд объяснил, кому положена 13-я зарплата в 2025 году Общество, 13:05
Захарова назвала фейком данные о требованиях России к мирному плану США Политика, 13:01
В клубе РПЛ допустили уход лучшего бомбардира в другую команду Спорт, 13:00
«Тяжпромэкспорт» построит новый медицинский центр в Магнитогорске Компании, 13:00
Специальный эфир Радио РБК: ищем с бизнесом новогоднее настроение
РАДИО
 Бизнес, 12:57
ФСБ сообщила о предотвращении взрыва на газохранилище в Калужской области Общество, 12:53
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В России стартовали продажи новой версии Geely Monjaro Авто, 12:34
«Предпринимательский класс — 2025»: главные инсайты, цифры и тренды года Отрасли, 12:34
Северная Корея показала снимки своей первой атомной подлодки Политика, 12:30
Сборная России в июне планирует сыграть два выездных матча с командами ЧМ Спорт, 12:25
Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА увеличилась до 4000 кв. м Общество, 12:25
Военные Китая сообщили, что укрепили взаимодействие и с США, и с Россией Политика, 12:23
Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на словах владельца о дивидендах Инвестиции, 12:22