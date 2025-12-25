Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА увеличилась до 4000 кв. м

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Площадь пожара в порту Темрюка в Краснодарском крае выросла до 4000 квадратных метров, сообщает оперативный штаб региона.

«Горят два резервуара с нефтепродуктами. С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд», — говорится в сообщении.

О возгорании резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка стало известно ночью 25 декабря. Пожар возник в результате атаки БПЛА. Пострадавших нет. «Попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено», — уточнили в оперштабе региона.

В ночь на 25 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский дрон самолетного типа. Семь из них сбили в Краснодарском крае. В результате атаки беспилотников были повреждены здания и техника сельхозпредприятия в селе Николаевка Щербиновского района. Пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.