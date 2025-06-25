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В Москву впервые за пять лет прибыл пассажирский вагон из Пхеньяна

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Новости Москвы

В Москву впервые за пять лет прибыл пассажирский вагон из Пхеньяна
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Пассажирский вагон из Северной Кореи, следующий по маршруту Пхеньян — Москва, прибыл на Ярославский вокзал впервые за пять лет. Перевозки по этому маршруту были приостановлены из-за пандемии.

Состав отправился из Пхеньяна 17 июня, а в Москву прибыл через восемь дней, 25 июня.

Представитель железных дорог КНДР в России Рик Ван Су рассказал журналистам, что в этом вагоне находятся только проводники, но скоро железной дорогой смогут воспользоваться и пассажиры.

«В прошлом году в Пхеньяне состоялась встреча между лидерами двух стран. Это является одним из пунктов согласования. Скоро пассажиры будут ездить на этом поезде», — сказал он.

РЖД объявили о возобновлении прямого сообщения между Москвой и Пхеньяном
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В начале июня РЖД объявили о возобновлении прямого сообщения между Москвой и Пхеньяном. По словам компании, поездки можно будет совершить два раза в месяц.

В РЖД маршрут Пхеньян — Москва назвали самым длинным железнодорожным маршрутом в мире, который не требует пересадок. Расстояние между столицами России и КНДР составляет более 10 тыс. км, чтобы его преодолеть на поезде, потребуется восемь дней, говорится в анонсе компании. Прямое сообщение Москвы с Пхеньяном приостановили из-за пандемии COVID-19 в феврале 2020 года.

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Александра Озерова
Северная Корея Пхеньян РЖД
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