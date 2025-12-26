 Перейти к основному контенту
Венесуэла оценила поддержку Москвы в защите суверенитета страны

Венесуэла благодарна России за поддержку президента Николаса Мадуро в защите суверенитета страны и интересов народа от действий США в Карибском регионе, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в телеграм-канале.

«От имени президента Николаса Мадуро мы хотели бы выразить искреннюю благодарность правительству Российской Федерации за неоценимую поддержку усилий президента Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа от угроз, агрессивных и незаконных действий администрации Соединенных Штатов в Карибском регионе», — написал он.

Министр также отметил роль России в поддержании мира и содействии экономической, политической и социальной стабильности в регионе.

Посольство России заявило о тревожной обстановке в Венесуэле
Политика
Каракас

Напряженность в Карибском регионе резко возросла осенью 2025 года, после серии ударов США по судам, которые, по утверждению американцев, использовались наркокартелями для контрабанды наркотиков. С начала сентября было проведено по меньшей мере 23 таких операции в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 87 человек.

В середине декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Президент говорил, что вооруженные силы США будут наращивать вокруг Венесуэлы свою военную группировку, пока та не вернет «нефть, землю и другие украденные активы».

В начале декабря заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о поддержке Венесуэлы со стороны России. Он также отметил, что Москва призывает администрацию президента США Дональда Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с Каракасом и с большой тревогой наблюдают за растущей напряженностью вокруг республики.

«Мы проявляем солидарность с Венесуэлой, недавно заключен договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Мы поддерживаем Венесуэлу, как и она нас, на многих площадках. В этот час испытаний мы стоим с Каракасом, с руководством Венесуэлы плечом к плечу», — сказал Рябков.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Венесуэла — союзник и партнер России.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

