МВД Украины объявило в розыск экс-главу украинского футбола

МВД Украины объявило в розыск бывшего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Соответствующая информация размещена в базе данных на сайте ведомства.

Согласно данным МВД, Павелко разыскивается по подозрению в растрате денежных средств. Ему инкриминируют присвоение или растрату имущества с злоупотреблением полномочиями (ч. 5 ст. 191 УК Украины), а также служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины). В базе указано, что он скрывается от органов досудебного следствия с 5 ноября 2025 года.

Павелко возглавлял Украинскую ассоциацию футбола с марта 2015 года по январь 2024 года. С ноября 2022 года он является фигурантом уголовного дела о хищении средств при строительстве завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей. По версии следствия, должностные лица УАФ присвоили 26,5 млн грн при закупке оборудования и легализовали часть этих средств. Аналогичные обвинения были предъявлены бывшему генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому.

С июня 2023 года по февраль 2024 года Павелко находился под стражей, после чего вышел из СИЗО и покинул Украину.