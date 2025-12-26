 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Почта России» приостановила наземную доставку в пять стран

«Почта России» приостановила наземную доставку в страны Балтии и Словению

«Почта России» приостановила наземную доставку, то есть авто- и жд-транспортом, в Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию, говорится на сайте оператора.

Авиадоставка в эти страны продолжается. ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Почты России» уточняет, что сроки возобновления наземных отправлений пока неизвестны. В компании, однако, заверили, что время доставки, несмотря на изменения, увеличено не будет.

Кроме того, «Почта России» возобновила прием международных отправлений в Республику Конго, Сомали и Чад.

Россияне столкнулись с задержками зарубежных посылок
Технологии и медиа
Фото:Денис Синяков для РБК

В феврале 2024 года «Почта России» прекратила наземную доставку посылок в 24 страны Европы. Представитель компании тогда подчеркнул, что сложности временные.

Позднее, в конце следующего месяца, прием международных отправлений для наземной доставки был возобновлен.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
«Почта России» Прибалтика Хорватия Словения посылки доставка
Материалы по теме
«Почта России» изменит правила оформления международных посылок с декабря
Общество
«Почта России» частично возобновила прием и доставку отправлений в США
Общество
«Почта России» скорректирует тарифы для юрлиц
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Ливни и наводнения в Калифорнии унесли жизни трех человек Общество, 02:46
«Почта России» приостановила наземную доставку в пять стран Общество, 02:25
США ударили по объектам ИГИЛ в Нигерии Политика, 02:07
Театр имени А.С.Пушкина сыграл спектакль в честь Веры Алентовой Общество, 01:56
Вышел новогодний выпуск «Простоквашино» с Путиным Политика, 01:36
Украина продлила запрет на импорт российских товаров Политика, 01:23
Макрон подключился к делу обвиненного в России в шпионаже француза Политика, 01:06
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Санкт-Петербурге на женщину рухнула вывеска с торгового центра Общество, 01:00
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Пензы на фоне опасности БПЛА приостановил полеты Политика, 00:46
Безруков потребовал 500 тыс. рублей за продажу масок с его изображением Политика, 00:28
Турция начала анализ черного ящика самолета главы Генштаба Ливии Политика, 00:16
Миллер заявил о росте поставок газа в Китай по «Силе Сибири» Бизнес, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10