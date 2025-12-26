«Почта России» приостановила наземную доставку в пять стран
«Почта России» приостановила наземную доставку, то есть авто- и жд-транспортом, в Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию, говорится на сайте оператора.
Авиадоставка в эти страны продолжается. ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Почты России» уточняет, что сроки возобновления наземных отправлений пока неизвестны. В компании, однако, заверили, что время доставки, несмотря на изменения, увеличено не будет.
Кроме того, «Почта России» возобновила прием международных отправлений в Республику Конго, Сомали и Чад.
В феврале 2024 года «Почта России» прекратила наземную доставку посылок в 24 страны Европы. Представитель компании тогда подчеркнул, что сложности временные.
Позднее, в конце следующего месяца, прием международных отправлений для наземной доставки был возобновлен.
