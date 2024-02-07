«Почта России» временно прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

«Почта России» временно прекратила наземную доставку в европейские страны из-за бюрократических сложностей при оформлении авто- и жд-перевозок. Доставка самолетами сохраняется, но она более дорогая и подходит не для всех категорий

Фото: Денис Синяков для РБК

Информация о том, что «Почта России» прекратила наземную доставку, то есть авто- и жд-транспортом, посылок в 24 страны Европы, появилась на официальном сайте компании.

Речь идет об Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Сейчас для перечисленных стран доступна лишь доставка авиатранспортом.

Один из источников РБК на рынке связал изменения с тем, что германская «дочка» «Почты России» не успела перезаключить договоры для оформления доставки авто- и жд-способами.

В пресс-службе компании объяснили ограничения «бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению». Детали представитель «Почты России» не уточнил, но подчеркнул, что сложности временные. По его словам, наземная доставка отправлений в Европу возобновится в ближайшие два месяца.

На что повлияет изменение формата доставки

Представитель «Почты России» подчеркнул, что авиационная доставка идет в обычном режиме. «Ее сроки традиционно короче наземной. Но доставка воздухом подходит для всех отправлений, кроме тех, чье вложение не соответствует требованиям авиационной безопасности, например аэрозолей, литиевых батарей, легковоспламеняющихся жидкостей», — отметил он. Сейчас компания доставляет отправления более чем в 130 стран мира. После начала специальной военной операции был прекращен официальный почтовый обмен с Польшей, Украиной, Австралией, Финляндией и Новой Зеландией.

По словам представителя Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), ситуация с доставкой наземным транспортом в «Почте России» «носит временный характер и не является критичной».

Генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров подтвердил, что сейчас есть большие сложности с железнодорожными и автомобильными перевозками с перечисленными странами. По его словам, приостановка этих способов доставки грозит повышением стоимости из-за высокой стоимости авиадоставки. «Это вопрос стоимости и сроков. Понятно, что авиадоставка самая дорогая и самая быстрая, а автодоставка дешевле и дольше. Фактически все потребительские истории так ехали [автотранспортом], например зарубежные маркетплейсы и т.д. Но сейчас доля этих перевозок объективно очень сильно сократилась», — объяснил Бурмистров.