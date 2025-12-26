В Санкт-Петербурге на женщину рухнула вывеска с торгового центра
В Выборгском районе Санкт-Петербурге на женщину упала вывеска с ТРЦ «Норд», сообщает 78.ru.
Вывеска обрушилась вместе с железной арматурой, однако на пострадавшую попали лишь буквы. В результате женщину госпитализировали в Елизаветинскую больницу. По данным издания, у нее ушиб плеча. На кадрах с места происшествия, опубликованных «Фонтанкой», очевидец говорит, что у петербурженки разбита голова.
«[Вывеска] упала на девушку, разбив ей голову», — сказал он.
«Комсомольская правда» уточняет, что вывеска рухнула из-за неблагоприятных погодных условий. Накануне инцидента, 24 декабря, синоптик Александр Колесов сообщил об ожидающемся сильном ветре.
В феврале 2023 года в Москве на 75-летнюю женщину упала информационная вывеска с надписью «Ипотека» и названием банка. Пострадавшую госпитализировали.
