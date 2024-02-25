На востоке Москвы на женщину упала вывеска с надписью «Ипотека»

В Москве на пенсионерку упала вывеска с надписью «Ипотека»

Фото: moscowproc / Telegram

На востоке Москвы на 75-летнюю женщину упала информационная вывеска, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Свободном проспекте около 18:00 24 февраля. На опубликованных кадрах видно, что упала вывеска с надписью «Ипотека» и названием банка.

Пострадавшую отправили в больницу. В ведомстве не уточнили, в каком состоянии находится женщина. Прокуратура начала проверку.

В ноябре 2023 года в Новокузнецке ураганным ветром сорвало вывеску магазина спортивных товаров «Спортмастер». Она упала на 59-летнюю женщину, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).