Власти Москвы посоветовали не садиться за руль из-за снегопада
В Москве до утра ожидаются снег и сильный ветер, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. По прогнозу порывы ветра могут достигать 15 м/с, также возможно образование гололедицы.
В дептрансе рекомендовали в пятницу, 26 декабря, отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться метро и другим городским транспортом. Водителям советуют отложить поездки минимум до 20:00 мск, быть особенно внимательными на мостах и эстакадах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон.
Также автомобилистам рекомендовано не оставлять машины вблизи деревьев и неустойчивых конструкций.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве и области к вечеру 26 декабря выпадет 25% месячной нормы осадков.
Синоптик объяснила метели и сильный снегопад серией атмосферных фронтов атлантического циклона. Сильные осадки ожидаются ночью 26 декабря, но уже днем их интенсивность снизится. На улице, однако, будет ветрено. Столбики термометров поднимутся до нуля градусов.
