0

Власти Москвы посоветовали не садиться за руль из-за снегопада

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Татьяна Макотра / Shutterstock
Фото: Татьяна Макотра / Shutterstock

В Москве до утра ожидаются снег и сильный ветер, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. По прогнозу порывы ветра могут достигать 15 м/с, также возможно образование гололедицы.

В дептрансе рекомендовали в пятницу, 26 декабря, отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться метро и другим городским транспортом. Водителям советуют отложить поездки минимум до 20:00 мск, быть особенно внимательными на мостах и эстакадах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

Также автомобилистам рекомендовано не оставлять машины вблизи деревьев и неустойчивых конструкций.

Вильфанд рассказал, сохранится ли снежный покров в Москве до Нового года
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве и области к вечеру 26 декабря выпадет 25% месячной нормы осадков.

Синоптик объяснила метели и сильный снегопад серией атмосферных фронтов атлантического циклона. Сильные осадки ожидаются ночью 26 декабря, но уже днем их интенсивность снизится. На улице, однако, будет ветрено. Столбики термометров поднимутся до нуля градусов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
снегопад в Москве осадки Дептранс автомобилисты
