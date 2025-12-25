Власти Москвы посоветовали не садиться за руль из-за снегопада

Фото: Татьяна Макотра / Shutterstock

В Москве до утра ожидаются снег и сильный ветер, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. По прогнозу порывы ветра могут достигать 15 м/с, также возможно образование гололедицы.

В дептрансе рекомендовали в пятницу, 26 декабря, отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться метро и другим городским транспортом. Водителям советуют отложить поездки минимум до 20:00 мск, быть особенно внимательными на мостах и эстакадах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

Также автомобилистам рекомендовано не оставлять машины вблизи деревьев и неустойчивых конструкций.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве и области к вечеру 26 декабря выпадет 25% месячной нормы осадков.

Синоптик объяснила метели и сильный снегопад серией атмосферных фронтов атлантического циклона. Сильные осадки ожидаются ночью 26 декабря, но уже днем их интенсивность снизится. На улице, однако, будет ветрено. Столбики термометров поднимутся до нуля градусов.