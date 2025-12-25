Военные сбили летевший на Москву дрон
Силы ПВО перехватили беспилотник, летевший на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Ранее аэропорт Жуковский (Раменское) временно ограничил прием и выпуск рейсов. В Росавиации объяснили эту меру безопасностью полетов.
Последний раз Собянин сообщал об уничтожении дронов на подлете к столице в ночь на 25 декабря. В общей сумме, с вечера 24 декабря по ночь 25 декабря, силы ПВО перехватили на подлете к Москве десять БПЛА.
