Общество⁠,
0

Адвокат опроверг сообщения о выезде Долиной из квартиры

Мария Пухова
Мария Пухова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Информация о выезде певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках после решения суда о ее выселении не соответствует действительности, заявила РБК представитель певицы Мария Пухова.

«Насколько я понимаю, это не имеет ничего общего с действительностью. В очередной раз кто-то наполняет интернет недостоверными сведениями», — сказала РБК Пухова.

Ранее «РИА Новости» сообщило, что Долина покинула квартиру. Агентство опубликовало кадры, снятые у подъезда многоэтажного кирпичного дома, на которых видно, как из дома выходят два человека — мужчина и женщина, их лица скрыты под черным зонтом. Люди садятся в машину. Как следует из видео, при них нет чемоданов.

Суд принял решение выселить Ларису Долину
Общество
Фото:РБК

Днем 25 декабря Мосгорсуд повторно рассмотрел заявление покупательницы квартиры Полины Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры Суд постановил, что Долина должна освободить жилплощадь. Решение вступает в силу немедленно.

Долина продала Лурье пятикомнатную квартиру в Хамовниках в июне 2024 года за 112 млн руб. (ниже рыночной стоимости). Позже певица заявила, что действовала под влиянием мошенников, потребовала вернуть жилплощадь, а сделку признать недействительной. 16 декабря 2025 года Верховный суд признал за Лурье право собственности на квартиру.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Софья Полковникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Лариса Долина квартира выселение
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
