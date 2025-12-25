 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Альфа-банк закрыл сделку по покупке автолизингового оператора «Европлан»

Фото: Pormezz / Shutterstock
Фото: Pormezz / Shutterstock

Альфа-банк завершил сделку по приобретению 87,5% акций ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшего независимого автолизингового оператора в России, сообщает пресс-служба кредитной организации. Пакет был куплен у инвестиционного холдинга SFI.

Сумма сделки составила 50,785 млрд руб. При этом по условиям соглашения SFI получил от «Европлана» дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 6,1 млрд руб.

Альфа-банк, в свою очередь, направит миноритарным акционерам «Европлана» официальное предложение о выкупе их акций, как того требует законодательство. Топ-менеджмент «Европлана» ранее заявлял о намерении сохранить свою долю владения акциями и намерен способствовать дальнейшему развитию компании.

«Мы рады завершить эту стратегическую сделку, которая укрепит позиции Альфа-банка в сегменте автолизинга и откроет новые возможности для наших корпоративных и розничных клиентов. <…> При этом мы рассчитываем сохранить публичный статус «Европлана», что гарантирует прозрачность и высокие стандарты корпоративного управления», — прокомментировал сделку директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков.

Суд вдвое снизил срок наказания экс-главе банка БКФ Миримской
Политика
Ольга Миримская

Сделку по покупке акций «Европлана» Альфа-банк анонсировал в ноябре. Тогда предприятие оценили в 65 млрд руб. В кредитной организации сообщали, сто сделка будет завершена после выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года, получения корпоративных одобрений и согласия ФАС.

В Альфа-банке рассматривают «Европлан» как стратегический актив и рассчитывают за счет его сильной IT-платформы, инновационного подхода и лидерства на рынке автолизинга усилить предложения для малого и среднего бизнеса, расширить клиентскую базу и удвоить долю на рынке.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Компании
Софья Полковникова
Альфа лизинг сделка
АЛЬФА-БАНК
Материалы по теме
Что читает глава Альфа-банка Владимир Верхошинский. Эфир Радио РБК
Технологии и медиа
«Пусть клиент выбирает»: Альфа-банк предложил решение в споре о скидках
Финансы
Альфа-банк объявил о покупке автолизингового оператора «Европлан»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 17:38
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для производителей из России Экономика, 19:06
Шохин рассказал о призыве Путина к маркетплейсам и банкам на фоне спора Политика, 19:06
Капитализация стейблкоина Трампа превысила рекордные $3 млрд Крипто, 19:06
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Чемпионка Бразилии по гимнастике среди юниорок умерла от рака в 18 лет Спорт, 18:58
Путин пообщался с девочкой, чью мечту исполнил на «Елке желаний» Общество, 18:58
Как телеком ищет точки роста в условиях турбулентности Тренды, 18:57
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Адвокат опроверг сообщения о выезде Долиной из квартиры Общество, 18:48
Российский борец сменил спортивное гражданство и стал чемпионом Киргизии Спорт, 18:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:40
Полицентричное будущее Москвы: «Южный порт» как новый стандарт урбанизма Недвижимость, 18:36
Порванную футболку Марадоны продали на аукционе за $179 тыс. Спорт, 18:36
Альфа-банк закрыл сделку по покупке автолизингового оператора «Европлан» Бизнес, 18:33
Бизнес и кредиты: новые стратегии в условиях жесткой кредитной политики Радио, 18:31