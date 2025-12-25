Альфа-банк закрыл сделку по покупке автолизингового оператора «Европлан»

Фото: Pormezz / Shutterstock

Альфа-банк завершил сделку по приобретению 87,5% акций ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшего независимого автолизингового оператора в России, сообщает пресс-служба кредитной организации. Пакет был куплен у инвестиционного холдинга SFI.

Сумма сделки составила 50,785 млрд руб. При этом по условиям соглашения SFI получил от «Европлана» дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 6,1 млрд руб.

Альфа-банк, в свою очередь, направит миноритарным акционерам «Европлана» официальное предложение о выкупе их акций, как того требует законодательство. Топ-менеджмент «Европлана» ранее заявлял о намерении сохранить свою долю владения акциями и намерен способствовать дальнейшему развитию компании.

«Мы рады завершить эту стратегическую сделку, которая укрепит позиции Альфа-банка в сегменте автолизинга и откроет новые возможности для наших корпоративных и розничных клиентов. <…> При этом мы рассчитываем сохранить публичный статус «Европлана», что гарантирует прозрачность и высокие стандарты корпоративного управления», — прокомментировал сделку директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков.

Сделку по покупке акций «Европлана» Альфа-банк анонсировал в ноябре. Тогда предприятие оценили в 65 млрд руб. В кредитной организации сообщали, сто сделка будет завершена после выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года, получения корпоративных одобрений и согласия ФАС.

В Альфа-банке рассматривают «Европлан» как стратегический актив и рассчитывают за счет его сильной IT-платформы, инновационного подхода и лидерства на рынке автолизинга усилить предложения для малого и среднего бизнеса, расширить клиентскую базу и удвоить долю на рынке.