«Альфа-Банк» объявил о покупке автолизингового оператора «Европлан»
«Альфа-Банк» объявил о покупке 87,5% акций независимой автолизинговой компании «Европлан» у ее основного акционера — инвестиционного холдинга SFI. Предприятие было оценено в 65 млрд рублей — это крупнейшее приобретение в истории банка.
Сделка будет завершена после закрытия реестра акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года, получения корпоративных одобрений и согласия ФАС. При этом окончательная стоимость компании будет скорректирована на размер этих дивидендов.
«Для нас важны инвестиции в это направление бизнеса. «Европлан» — крупнейший независимый игрок на рынке автолизинга в России, который лидирует по объему портфеля, активно развивает новый бизнес — поэтому это уникальный актив», — отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
По его словам, сильная IT-инфраструктура компании и ориентир на инновации позволит развивать качественные предложения для малого и среднего бизнеса.
Материал дополняется
