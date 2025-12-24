Суд вдвое снизил срок наказания экс-главе банка БКФ Миримской

Ольга Миримская (Фото: пресс-служба Басманного районного суда / ТАСС)

Второй кассационный суд общей юрисдикции сократил срок наказания экс-председателю совета директоров банка БКФ, основателю компании «Русский продукт» Ольге Миримской с 19 лет до 8 лет и 9 месяцев лишения свободы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Приговор Миримской Измайловский суд Москвы суд огласил ровно год назад — в декабре 2024 года. Ее признали виновной в даче взятки в особо крупном размере следователю Юрию Носову, а также эпизодах покушения на дачу взяток судьям Пресненского районного суда и Девятого арбитражного апелляционного суда за вынесение в ее пользу решений в рамках спора по разделу имущества с ее бывшим мужем, экс-топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем.

Помимо 19 лет лишения свободы в колонии общего режима Миримской тогда назначили штраф в размере 400 млн руб. Кассационный суд оставил этот штраф в силе. «Смягчено назначенное наказание по совокупности преступлений до 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 млн руб.», — сообщили РБК в суде.

