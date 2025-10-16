Международные резервы России достигли рекордных $729,5 млрд
Международные резервы России выросли до $729,5 млрд, увеличившись с 3 по 10 октября на $7 млрд. Данные опубликованы на сайте Банка России.
По состоянию на 3 октября международные резервы равнялись $722,5 млрд.
Международные резервы России — высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
В связи с западными ограничениями Россия утратила доступ почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд. Москва требует их возвращения.
