Роскомнадзор заявил, что не ограничивал стриминговый сервис Twitch
Роскомнадзор в ответ на запрос ТАСС заявил, что не применял ограничительных мер в отношении стримингового сервиса Twitch.
«Роскомнадзор не применяет ограничительных мер в отношении сервиса Twitch», — говорится в ответе пресс-службы.
Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на компьютерных играх, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
5 марта Таганский суд Москвы оштрафовал Twitch на 13 млн руб. Было установлено, что платформа не соблюдала закон, предусмотренный ч. 9 ст. 13.11 КоАП при сборе персональных данных российских пользователей.
В ноябре 2024 года РКН также подтвердил, что не вводит никаких ограничений для Twitch, хотя в службе отметили, что некоторые размещенные на площадке материалы внесены в реестр запрещенной информации, а площадка не удаляет этот контент.
Российский суд неоднократно штрафовал платформу. Общая сумма назначенных штрафов достигла 40 млн руб., отметили в Роскомнадзоре.
