Суд в Москве оштрафовал Hotels.com за нарушение закона о сборе данных россиян

Суд в Москве оштрафовал Hotels.com, Pinterest, Zoom и Twitch

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Суд в Москве назначил штраф сервису для бронирования гостиниц Hotels.com в размере 6 млн руб. за нарушение закона о сборе персональных данных российских пользователей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Hotels.com — американская компания. В соответствии с ч. 8 ст. 13.11 российского Кодекса административных правонарушений (КоАП) при сборе данных граждан России операторы должны использовать базы данных, расположенные на территории страны. Мировой судья судебного участка Nº 422 Таганского района Москвы признал Hotels.com виновной в повторном нарушении этой статьи.

В тот же день столичный суд оштрафовал за аналогичные правонарушения другие американские компании. Так, стриминговому сервису Twitch назначили штраф в 13 млн руб., видеосервису Zoom — 15 млн руб., фотохостингу Pinterest — 12 млн руб., а компании Snap Inc., владеющей соцсетью Snapchat, — 10 млн руб.

В конце февраля Таганский суд оштрафовал Telegram и Pinterest на 3,5 млн руб. за нарушение требований к владельцам интернет-платформ.

Ранее российский суд также неоднократно штрафовал Twitch. В Роскомнадзоре в ноябре сообщили, что общая сумма назначенных компании штрафов достигла 40 млн руб.