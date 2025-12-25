 Перейти к основному контенту
0

Задержан участник нападения на Дагестан в 1999 году

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

Задержан причастный к нападению на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Это 43-летний Алиби Яипкаев. Он был членом бандитского формирования Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Яипкаева задержали в Нефтекумске Ставропольского края. По данным СК, в составе бандитской группы под руководством Басаева и Хаттаба он принимал активное участие в вооруженном мятеже в Ботлихском районе. В частности, Яипкаев совершил посягательство на жизнь военных, принимавших участие в контртеррористической операции.

Ему предъявлены обвинения по статьям УК о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего. Сейчас он в СИЗО.

Двух участников банд Басаева и Хаттаба задержали спустя более 20 лет
Политика

Банда Басаева и Хаттаба численностью около 1,5 тысячи человек вторглась в Дагестан с территории Чечни в августе 1999 года. Нападавшие заняли ряд сел, но к середине сентября были выбиты с захваченной территории федеральными войсками. В ходе операции погибли более 280 военных, свыше 800 пострадали.

Бандформирование Басаева и Хаттаба также ответственно за несколько крупных терактов в России. В частности, члены группировки устроили теракт в Буденновске (1995), жертвами которого стали 129 человек, а также теракт в театральном центре на Дубровке в Москве (2002). Тогда погибли 130 заложников.

Хаттаба ликвидировали в 2002 году в Чечне, а Басаева — в Ингушетии в 2006-м. Членов их банды силовики задерживают до сих пор. В последний раз об этом отчитывались в декабре 2024 года. Летом двух членов группировки приговорили к 24 и 21 годам колонии строгого режима.

