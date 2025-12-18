ФСБ опубликовала показания готовившей теракт в Волгодонске студентки

Video

В ФСБ показали видеоролик, где показано обезвреживание взрывного устройства в рюкзаке, который, по данным спецслужбы, студентка должна была передать в администрацию Волгодонска.

В первой части ролика видно, как специалист в спецодежде подходит к рюкзаку, стоящему на улице, и приставляет к сумке специальное устройство, затем он отходит, после чего происходит взрыв.

Во второй части видео девушка дает показания. По ее словам, «четыре недели назад» ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы доставки Wildberries. Он сказал, что девушке необходимо «подтвердить данные для курьера», и попросил продиктовать код. После этого ей на почту пришло сообщение о взломе. Вечером девушке позвонили якобы сотрудники сервиса «Госуслуги», также сообщив о взломе, а потом — мнимые работники Центробанка. Последние заявили, что взломщики перевели деньги со счета девушки на Украину и теперь студентке грозит десять лет колонии. Кроме того, неизвестные запретили девушке сообщать обо всем родителям, пригрозив, что ее близкие тоже станут соучастниками, их тоже посадят в тюрьму и лишат родительских прав.

Неизвестные потребовали от девушки 100 тыс. руб., а когда она призналась в отсутствии денег, ей предложили «помочь Родине». Собеседник сказал студентке, что с ней свяжутся из военной структуры и попросили скачать «Яндекс мессенджер».

Затем с девушкой связались и дали ей задание пройти вокруг здания местной администрации, разговаривая по видеосвязи.

Затем неизвестные заявили, что силовикам необходимо задержать одного депутата, по вине которого девушку и взломали. Студентку попросили забрать из тайника рюкзак якобы с деньгами и прослушивающим устройством, а потом встретиться с депутатом, передать ему рюкзак, имитировав дачу взятки, после чего чиновника задержат на месте.