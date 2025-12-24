 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ФСБ показала видео с ликвидированным агентом Киева, готовившим взрыв

ФСБ показала видео с ликвидированным агентом Киева, готовившим взрыв
Video

Центр общественных связей ФСБ обнародовал видео, как спецслужба предотвратила попытку теракта на диспетчерской станции магистрального нефтепровода «Транснефти» в Тюменской области

По информации ведомства, взрыв на предприятии по заданию украинских спецслужб готовил уроженец Винницкой области Украины с российским гражданством. Мужчина также собирал сведения об объектах нефтегазовой отрасли в регионах России.

Как следует из видео, сотрудники ФСБ установили наблюдение за мужчиной. Позднее он попытался забрать из тайника «средства террора», из которых собирался собрать самодельное взрывное устройство.

ФСБ опубликовала показания готовившей теракт в Волгодонске студентки
Политика

Когда правоохранители попытались задержать мужчину, он оказал вооруженное сопротивление. Как рассказали в ЦОС ФСБ, он «был нейтрализован» ответным огнем.

Сотрудники ФСБ обнаружили в автомобиле мужчины пистолет, винтовку и части взрывного устройства. Кроме того, правоохранители провели обыск по месту его проживания, где обнаружили боеприпасы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
теракт ФСБ Транснефть взрыв
Материалы по теме
ФСБ опубликовала показания готовившей теракт в Волгодонске студентки
Политика
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области
Политика
ФСБ задержала студентку за подготовку теракта в Волгодонске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 17:37
В России признали нежелательной отслеживающую поставки нефти B4Ukraine Политика, 20:02
Morgan Stanley предрек три сюрприза для рынка акций в 2026 году Инвестиции, 19:57
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 19:51
Как экономика впечатлений меняет Москву Отрасли, 19:46
Устойчивый ретейл: как операционные решения создают долгосрочную ценность Отрасли, 19:43
Титов усомнился, что Россия вернется к системе SWIFT Политика, 19:37
Euronews назвало решение ЕС по кредиту Киеву «холодным душем» для Мерца Политика, 19:33
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 19:33
В Подмосковье задержали директора пансионата, где отравились постояльцы Общество, 19:30
VIP-программы криптобирж. Что это и кому пригодится Крипто, 19:28
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 19:28
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22
Бизнес на доверии: как кибербез стал конкурентным преимуществом Тренды, 19:17
В Чечне открыли монумент погибшим при крушении самолета AZAL Политика, 19:10