ФСБ показала видео с ликвидированным агентом Киева, готовившим взрыв

Video

Центр общественных связей ФСБ обнародовал видео, как спецслужба предотвратила попытку теракта на диспетчерской станции магистрального нефтепровода «Транснефти» в Тюменской области

По информации ведомства, взрыв на предприятии по заданию украинских спецслужб готовил уроженец Винницкой области Украины с российским гражданством. Мужчина также собирал сведения об объектах нефтегазовой отрасли в регионах России.

Как следует из видео, сотрудники ФСБ установили наблюдение за мужчиной. Позднее он попытался забрать из тайника «средства террора», из которых собирался собрать самодельное взрывное устройство.

Когда правоохранители попытались задержать мужчину, он оказал вооруженное сопротивление. Как рассказали в ЦОС ФСБ, он «был нейтрализован» ответным огнем.

Сотрудники ФСБ обнаружили в автомобиле мужчины пистолет, винтовку и части взрывного устройства. Кроме того, правоохранители провели обыск по месту его проживания, где обнаружили боеприпасы.