Общество⁠,
0

Умер актер из «Молодежки» Анатолий Лобоцкий

Актер из «Молодежки» и народный артист Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни
Лобоцкий умер от продолжительной болезни, он боролся с раком. В «Молодежке» артист играл Станислава, отца главного героя Александра Кострова
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий (Фото: Театр Маяковского)

Народный артист России Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет, сообщили в пресс-службе Театра им. Владимира Маяковского.

Артист умер после продолжительной болезни. О дате прощания в театре пообещали сообщить дополнительно.

Смерть актера также подтвердила РБК его бывшая жена Юлия Рутберг. «Анатолия Лобоцкого не стало. Это была долгая болезнь, которая его победила, к большому сожалению. Ушел выдающийся артист русской сцены, потрясающий человек, огромная личность, умный, тонкий, образованнейший, с таким вкусом и шармом, его так уважали коллеги и ценили режиссеры, ему всегда рукоплескала публика. Это потеря личности колоссальной», — сказала она.

Актер несколько лет боролся с раком. В сериале «Молодежка» Лобоцкий играл Станислава, отца главного героя Александра Кострова.

СТС выпустит продолжение сериала «Молодежка». Что о нем известно
Life
Фото со съемок сериала &laquo;Молодежка. Студенты&raquo;

Анатолий Лобоцкий родился 14 января в Тамбове. В 1979 году окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, а в 1985 году — ГИТИС (мастерская Андрея Гончарова) Тогда же начал служить в Театре им. Вл. Маяковского, в труппу которого входил до своей смерти.

Также играл в театре «Миллениум», «Открытом театре Юлия Малакянца» и в кино. На его счету почти 40 театральных ролей и более 100 — в кино. В частности, играл в фильмах «Аудиенция» (2019), «Хоккейные папы» (2023), «Калашников» (2020), «Поп» (2009), сериалах «За полчаса до весны» (2022), «Верни мою любовь» (2014) и других.

Звание Заслуженного артиста России получил в 1998 году, а Народного артиста России — в 2013-м. Также был награжден призом за лучшую мужскую роль на фестивале «Виват, кино России!» (2001, за фильм «Зависть богов»), Орденом Дружбы (2019), имел и другие награды и номинации.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
актер некролог

