СК сообщил о задержании соучастников нападения банды Басаева в 2000 году

Трое соучастников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чеченской Республике задержаны, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Задержание провели в рамках расследования уголовного дела о нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В результате атаки 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт погибли 84 военнослужащих, еще четверо были ранены. По данным следователей, нападение совершила объединенная банда под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

Троим подозреваемым — гражданам России Рустаму Мурзагишиеву и Илхому Шукурову, а также гражданину Украины, военнослужащему ВСУ Чингизу Савченко — предъявили обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Их арестовали.

Cледствие ранее установило причастность 52 человек: 35 уже осуждены, в том числе на пожизненное заключение, семеро объявлены в розыск, двое погибли при вооруженном сопротивлении, дела в отношении трех рассматриваются судами, по пяти продолжаются следственные действия.

Суд утвердил приговор сбежавшему из психдиспансера члену банды Басаева
Полина Дуганова
Чечня Светлана Петренко задержание арест уголовное дело Шамиль Басаев
