Суд приговорил двух членов банды Басаева к 24 и 21 годам колонии строгого режима

Суд приговорил двух членов банды Басаева к 24 и 21 годам строгого режима

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба к 24 и 21 годам колонии строгого режима. Об этом РБК сообщил представитель суда.

Как установил суд, Вахит Хамзатханов и Тахир Бегельдиев в составе вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года напали на военнослужащих России в станице Червленной Шелковского района Чечни. Тогда боевики расстреляли 15 российских военных, 28 получили ранения.

В соответствии с решением суда мужчинам вменили только посягательство на жизнь военнослужащих. С них сняли обвинения в бандитизме и вооруженном мятеже.

Прокурор потребовал приговорить боевиков к 28 и 25 годам колонии строгого режима и назначить каждому штраф в размере 500 тыс. руб., но суд вынес более мягкое решение.

Следственный комитет до сих пор занимается поиском оставшихся боевиков, участвовавших в незаконных формированиях и совершавших преступления против военнослужащих России.

Так, в сентябре 2024 года суд приговорил к 24 и 25 годам колонии двух членов банды Басаева — Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева.

По версии следствия, в июле 2005 года фигуранты дела похитили и убили мужчину в Чечне. Его тело они спрятали в машину, начиненную взрывчаткой, которую припарковали около жилого дома. Один из обвиняемых выстрелил по машине, чтобы привлечь внимание, а когда на месте начались следственные действия, он активировал взрывное устройство. В результате погибли 15 человек, еще 36 пострадали.