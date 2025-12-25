 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Австралии подожгли автомобиль с табличкой «Счастливой Хануки»

Фото: Скриншот из прямой трансляции телеканала ABC
Фото: Скриншот из прямой трансляции телеканала ABC

В пригороде Мельбурна рано утром 25 декабря автомобиль с надписью «Счастливой Хануки» был подожжен с помощью зажигательных бомб. Пустой автомобиль, на крыше которого была прикреплена табличка «Счастливой Хануки» был припаркован на пешеходной зоне близ подъезда одного из домов, следует из репортажа ABC News.

По данным телеканала, на сообщение о поджоге автомобиля полицией около 2:50 по местному времени были направлены на место ЧП экстренные службы. Жильцы дома были эвакуированы. Полиция проводит расследование случившегося. «Детективы установили личность человека, который может помочь в расследовании, и активно разыскивают его, выясняя местонахождение», — заявили в полиции.

Открывшему стрельбу в Сиднее предъявили 59 пунктов обвинения
Общество
Фото:Flavio Brancaleone / Reuters

14 декабря в Сиднее террористы, 50-летний Саджид Акрам, убитый в перестрелке с полицией, и его 24-летний сын Навид, прошедшие подготовку в Филиппинах, совершили убили 15 человек, открыв стрельбу на Бонди-Бич по людям, которые пришли на пляж отметить Хануку. Позже количество жертв возросло до 16, ранения получили 42 человека, включая четырех детей и двоих полицейских.

В Австралии подожгли автомобиль с табличкой «Счастливой Хануки»
Video

Оставшемуся в живых 24-летнеему Навиду Акраму предъявили обвинения в совершении теракта, 15 убийствах и множестве эпизодах нанесения телесных повреждений.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Илья Трапезников
антисемизм Австралия поджог Ханука
Материалы по теме
Стрельба на пляже в Сиднее во время празднования Хануки. Главное
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 24 дек, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 24 дек, 17:37
Задержан участник нападения на Дагестан в 1999 году Общество, 11:32
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Технический директор: план на 180 дней после вступления в должностьПодписка на РБК, 11:27
В Австралии подожгли автомобиль с табличкой «Счастливой Хануки» Политика, 11:26
Федерация конного спорта одобрила нейтральный статус еще для пяти россиян Спорт, 11:23
Посольство России заявило о тревожной обстановке в Венесуэле Политика, 11:22
Суд решит вопрос о выселении Долиной из квартиры. Что известно о деле Экономика, 11:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В пятницу в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков Общество, 11:19
Ментально в 1990-х или на скоростях 2020-х. Тест РБК и WB для бизнеса, 11:06
Пожар в БЦ «Варшавская плаза» начался в помещении, где делали ремонт Общество, 11:02
Минтрансу предложили пересмотреть ценообразование при стройке аэропортов Бизнес, 11:00
Хуснуллин подвел итоги на рынке ипотеки в 2025 году Недвижимость, 10:58
Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада Политика, 10:57
Товарный знак не используется: как зарегистрировать его себеПодписка на РБК, 10:55