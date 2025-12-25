В Австралии подожгли автомобиль с табличкой «Счастливой Хануки»

Фото: Скриншот из прямой трансляции телеканала ABC

В пригороде Мельбурна рано утром 25 декабря автомобиль с надписью «Счастливой Хануки» был подожжен с помощью зажигательных бомб. Пустой автомобиль, на крыше которого была прикреплена табличка «Счастливой Хануки» был припаркован на пешеходной зоне близ подъезда одного из домов, следует из репортажа ABC News.

По данным телеканала, на сообщение о поджоге автомобиля полицией около 2:50 по местному времени были направлены на место ЧП экстренные службы. Жильцы дома были эвакуированы. Полиция проводит расследование случившегося. «Детективы установили личность человека, который может помочь в расследовании, и активно разыскивают его, выясняя местонахождение», — заявили в полиции.

14 декабря в Сиднее террористы, 50-летний Саджид Акрам, убитый в перестрелке с полицией, и его 24-летний сын Навид, прошедшие подготовку в Филиппинах, совершили убили 15 человек, открыв стрельбу на Бонди-Бич по людям, которые пришли на пляж отметить Хануку. Позже количество жертв возросло до 16, ранения получили 42 человека, включая четырех детей и двоих полицейских.

Video

Оставшемуся в живых 24-летнеему Навиду Акраму предъявили обвинения в совершении теракта, 15 убийствах и множестве эпизодах нанесения телесных повреждений.