В Австралии подожгли автомобиль с табличкой «Счастливой Хануки»
В пригороде Мельбурна рано утром 25 декабря автомобиль с надписью «Счастливой Хануки» был подожжен с помощью зажигательных бомб. Пустой автомобиль, на крыше которого была прикреплена табличка «Счастливой Хануки» был припаркован на пешеходной зоне близ подъезда одного из домов, следует из репортажа ABC News.
По данным телеканала, на сообщение о поджоге автомобиля полицией около 2:50 по местному времени были направлены на место ЧП экстренные службы. Жильцы дома были эвакуированы. Полиция проводит расследование случившегося. «Детективы установили личность человека, который может помочь в расследовании, и активно разыскивают его, выясняя местонахождение», — заявили в полиции.
14 декабря в Сиднее террористы, 50-летний Саджид Акрам, убитый в перестрелке с полицией, и его 24-летний сын Навид, прошедшие подготовку в Филиппинах, совершили убили 15 человек, открыв стрельбу на Бонди-Бич по людям, которые пришли на пляж отметить Хануку. Позже количество жертв возросло до 16, ранения получили 42 человека, включая четырех детей и двоих полицейских.
Оставшемуся в живых 24-летнеему Навиду Акраму предъявили обвинения в совершении теракта, 15 убийствах и множестве эпизодах нанесения телесных повреждений.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая