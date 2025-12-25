Пожар в БЦ «Варшавская плаза» начался в помещении, где делали ремонт
На четвертом этаже бизнес-центра «Варшавская плаза» в Москве, где утром 25 декабря начался пожар, делали ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Установление обстоятельств и причин возгорания, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — сказано в публикации надзорного ведомства.
В настоящее время возгорание локализовано, сообщили РБК в ГУ МЧС по Москве.
БЦ «Варшавская плаза» находится в Южном административном округе Москвы. Площадь здания — более 23 тыс. кв. м.
