0

Пожар охватил бизнес-центр «Варшавская плаза» на юге Москвы. Видео

Появились кадры пожара в бизнес-центре «Варшавская плаза» в Москве

Пожар охватил бизнес-центр «Варшавская плаза» на юге Москвы. Видео
Video

Пожар возник в бизнес-центре «Варшавская плаза», огонь охватил 4 этаж здания, сообщает пресс-служба МЧС России в мессенджере MAX.

«Специалисты МЧС России тушат пожар и эвакуируют людей. На месте работают 65 огнеборцев и 18 единиц техники», — указано в сообщении министерства.

Площадь бизнес-центре «Варшавская Плаза» составляет 23 180,1 квадратных метров, здание расположено рядом со станцией метро «Нагатинская» и соответстует классу В+. Об этом указано на сайте бизнес-центра. 

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Илья Трапезников
