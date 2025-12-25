Пожар охватил бизнес-центр «Варшавская плаза» на юге Москвы. Видео
Пожар возник в бизнес-центре «Варшавская плаза», огонь охватил 4 этаж здания, сообщает пресс-служба МЧС России в мессенджере MAX.
«Специалисты МЧС России тушат пожар и эвакуируют людей. На месте работают 65 огнеборцев и 18 единиц техники», — указано в сообщении министерства.
Площадь бизнес-центре «Варшавская Плаза» составляет 23 180,1 квадратных метров, здание расположено рядом со станцией метро «Нагатинская» и соответстует классу В+. Об этом указано на сайте бизнес-центра.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая