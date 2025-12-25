Двух таджикских пограничников убили проникшие из Афганистана боевики

Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

В результате боестолкновения таджикских пограничников с тремя членами афганской террористической организации была нейтрализована группа, проникшая с территории Афганистана для осуществления вооруженного нападения на пограничные посты Таджикистана. Об этом сообщило агентство «Ховар» со ссылкой заявление пресс-центра пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан (ГКНБ).

Как указывает ГКНБ Таджикистана, боевики пересекли государственную границу страны 23 декабря 2025 года в 23:30 (соответствует 21:30 мск). После оперативно-поисковых мероприятий в 11:15 24 декабря было установлено местонахождение группы, проникшей с территории Афганистана.

«Террористы отказались подчиниться приказу таджикских пограничников о сдаче и оказали вооруженное сопротивление. В результате боевой операции все трое террористов были нейтрализованы. На месте происшествия были изъяты три винтовки М-16, автомат Калашникова, три пистолета иностранного производства с глушителями, десять ручных гранат, прицел ночного видения, взрывчатка и другие боеприпасы», — сказано в заявлении комитета.

По данным афганской газеты «Ҳашти субҳ», в результате нападения с территории Афганистана погибли двое таджикских пограничников. Газета со ссылкой на один из источников пишет, что стрельба произошла в приграничной зоне между районом Шахр-э-Бозорг провинции Бадахшан и районом Чах-э-Аб провинции Тахар. Согласно другому источнику издания, таджикские пограничники были убиты в столкновении с вооруженными контрабандистами из Афганистана.

ГКНБ Таджикистана подтвердила смерть двух военнослужащих пограничных войск: Наврузбеков Зирехбон Нагзибекович и Курбонов Исматулло Гуломович погибли в ходе боестолкновения. Комитет нацбезопасности страны обвинил талибанское правительство Афганистана в безответственности. «Эти факты доказывают, что правительство талибов демонстрирует серьезную и неоднократную безответственность и невыполнение своих международных обязательств и неизменных обещаний по обеспечению безопасности и стабильности на государственной границе с Республикой Таджикистан и борьбе с членами террористических организаций», — указано в заявлении.

Ранее, 30 ноября 2025 года, члены вооруженной террористической группы из села Рузваяк Мохимайского района Бадахшанской области Афганистана совершили вооруженное нападение на сотрудников дорожно-строительной компании «Китайская дорожно-мостовая корпорация» в селе Шодак Вишхарви Дарвозского района Таджикистана. В результате нападения погибли два гражданина КНР, а еще два получили ранения, об этом сообщало агентство «Ховар» также со ссылкой на заявление пресс-службы таджикского ГКНБ.