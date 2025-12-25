 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Трамп пообещал не пустить в США «плохого Санту»

Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

США отслеживают перелет Санта-Клауса по всему миру, чтобы убедиться, что он «хороший человек», заявил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с детьми в канун Рождества.

Президент обсудил с детьми отслеживание перемещений Санты с помощью программы слежения Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).

Программа NORAD Tracks Santa («NORAD отслеживает Санту») организуется Объединенным командованием воздушно-космической обороны североамериканского континента с 1955 года. Накануне Рождества NORAD Tracks Santa сообщает вымышленный путь Санта-Клауса, покинувшего Северный полюс и отправившегося разносить подарки детям по всему миру.

«Санта — очень хороший человек. Мы хотим убедиться, что в нашу страну не проникли злоумышленники, что мы не внедряем в нашу страну плохого Санту. Поэтому мы выяснили, что Санта — хороший человек. Санта вас любит. Санта любит Оклахому, как и я. Знаете, Оклахома очень хорошо ко мне отнеслась во время выборов. Поэтому я люблю Оклахому. Никогда не уезжайте из Оклахомы, ладно?» — сказал Трамп в разговоре с мальчиком Джаспером (цитата по CNN).

Трамп пожаловался, что Китай и Украина отвлекают от рождественских дел
Политика
Дональд Трамп

Когда восьмилетняя девочка из Канзаса сказала Трампу, что не хочет получить уголь в подарок от Санты, президент, выступавший за расширение угольной промышленности, сказал: «Вы имеете в виду чистый, прекрасный уголь?». Позже он пояснил: «Уголь чистый и прекрасный, пожалуйста, помните об этом любой ценой. Но вам ведь не нужен чистый, прекрасный уголь, верно?» Девочка ответила: «Нет» (цитата по Axios).

Также в разговоре с детьми участие приняла первая леди США Мелания Трамп.

В своей соцсети Thruth Social Трамп поздравил соотечественников с праздником, не забыв упомянуть своих политических противников: «Счастливого Рождества всем, включая радикальных левых подонков, которые делают все возможное, чтобы разрушить нашу страну, но терпят сокрушительное поражение».

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что Кремль направит поздравления Трампу с Новым годом и Рождеством.

В США отмечают католическое Рождество 25 декабря, как и жители большинства западных стран. Русская православная церковь отмечает Рождество 7 января.

