Трамп пожаловался, что Китай и Украина отвлекают от рождественских дел
Американский президент Дональд Трамп во время рождественского мероприятия заявил, что рождественским делам он не может уделить много внимания, потому что ему необходимо решить вопросы, касающиеся России, Украины и Китая. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
«Нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нам нужно вернуться к другим делам. Но этим можно было бы заниматься весь день», — сказал Трамп.
В своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) Трамп по телефону отвечал на вопросы детей, которые звонили в Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), чтобы узнать о местонахождении Санта-Клауса.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая