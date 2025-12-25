Трамп пожаловался, что Китай и Украина отвлекают от рождественских дел

Американский президент Дональд Трамп во время рождественского мероприятия заявил, что рождественским делам он не может уделить много внимания, потому что ему необходимо решить вопросы, касающиеся России, Украины и Китая. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

«Нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нам нужно вернуться к другим делам. Но этим можно было бы заниматься весь день», — сказал Трамп.



В своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) Трамп по телефону отвечал на вопросы детей, которые звонили в Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), чтобы узнать о местонахождении Санта-Клауса.

Материал дополняется