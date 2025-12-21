Кремль решил поздравить Трампа с Новым годом и Рождеством
Кремль направит поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством, заявил помощник президента по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.
«Мы как вежливые люди направим поздравления господину Трампу с Рождеством и с Новым годом», — сказал Ушаков журналистам в воскресенье, передает «Интерфакс».
Материал дополняется.
