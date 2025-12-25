 Перейти к основному контенту
Общество
0

S7 оштрафовали на ₽30 тыс. за овербукинг

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Авиакомпанию «Сибирь» (бренд S7 Airlines) оштрафовали за отказ в перевозке пассажиров при организации стыковочных рейсов из-за овербукинга, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Проверка, проведенная по обращениям граждан, показала, что в летний период при выполнении рейсов в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург 16 пассажирам было отказано в перелете из-за превышения числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту.

По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП — оказание услуг с нарушением установленных российским законодательством требований, совершенное повторно. Размер штрафа составил 30 тыс. руб.

Овербукинг (англ. overbooking — «сверхбронирование») — продажа или бронирование большего числа мест или услуг, чем есть в наличии. Ситуация, при которой авиакомпании специально продают количество билетов, превышающее наличие мест в салоне самолета, чтобы добиться максимальной загрузки и обезопасить себя от неявок пассажиров.

Бизнес
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Авиакомпанию уже неоднократно штрафовали за подобные нарушения. В октябре S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за отказ в перевозке девяти пассажирам майского рейса Новосибирск — Хабаровск.

В июле авиаперевозчик получил штраф за овербукинг на рейсе Иркутск — Санкт-Петербург — тогда он составил 40 тыс. руб.

