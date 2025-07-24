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S7 оштрафовали за овербукинг

S7 оштрафовали за овербукинг на рейсе Иркутск — Санкт-Петербург

Авиакомпанию «Сибирь» (S7) привлекли к административной ответственности и оштрафовали за овербукинг на рейсе Иркутск — Санкт-Петербург, который та выполняла в мае 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в мае 2025 года нескольким пассажирам отказано в регистрации на рейс в связи с превышением числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна», — сказано в сообщении.

Прокуратура провела проверку по этому поводу и установила факт нарушения. S7 оштрафовали по ч. 2 ст. 14.4 КоАП за оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам (повторно) на 40 тыс. руб.

Овербукинг (от англ. overbooking — «сверхбронирование») — это практика продажи или бронирования большего числа мест или услуг, чем имеется в наличии. В данном случае это ситуация, при которой авиакомпании специально продают чуть больше билетов, чем имеется мест в самолете, чтобы добиться максимальной загрузки и обезопасить себя от неявок.

S7 неоднократно штрафовали за овербукинг. Так, в мае 2025 года компания получила штраф в размере 30 тыс. руб. за отказ в посадке 19 пассажирам. Как поясняли в прокуратуре, в январе и феврале 2025 года на рейсах Иркутск – Владивосток, Новосибирск – Омск и Москва – Чита количество зарегистрированных пассажиров оказалось больше, чем мест в самолетах. Некоторым людям авиакомпания отказала в перевозке

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