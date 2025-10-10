Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

Фото: Дмитрий Пономарев / РБК

Авиакомпанию S7 Airlines (АО «Авиакомпания «Сибирь») оштрафовали за отказ в перевозке девяти пассажирам майского рейса Новосибирск — Хабаровск из-за овербукинга, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Штраф по ч. 2 ст. 14.4 КоАП (оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно) составил 30 тыс. руб.

По данным прокуратуры, перевозчик также нарушил права пассажиров при задержке рейса Москва — Новосибирск более чем на 18 часов. «Питание пассажирам рейса организовано с нарушением установленного срока, размещение в гостинице предоставлено только 32 пассажирам из 145 ожидающих вылета», — говорится в сообщении.

Овербукинг (от англ. overbooking — «сверхбронирование») — практика продажи или бронирования большего числа мест или услуг, чем есть в наличии. В данном случае это ситуация, при которой авиакомпании специально продают чуть больше билетов, чем мест в салоне самолета, чтобы добиться максимальной загрузки и обезопасить себя от неявок.

S7 уже получала штрафы за аналогичные нарушения. В июле авиакомпанию оштрафовали на 40 тыс. руб. — за овербукинг на рейсе Иркутск — Санкт-Петербург.