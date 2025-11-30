 Перейти к основному контенту
0

Ким Чен Ын анонсировал «новую важную миссию» для военных КНДР

Ким Чен Ын сообщил, что после того, как военным КНДР будут переданы «новые стратегические военные средства», им также поручат «важную миссию». Северокорейские ВВС должны будут сыграть роль «средства сдерживания ядерной войны»
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Военно-воздушным силам КНДР будет поручена «новая важная миссия» после того, как они получат новые стратегические средства. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе мероприятий, посвященных 80-летию ВВС, передает ЦТАК.

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что нашим ВВС будут переданы новые стратегические военные средства, им будет поручена новая важная миссия», — говорится в сообщении агентства.

Он подчеркнул, что партия и страна возлагают на Военно-воздушные силы «действительно большие надежды». Они должны будут сыграть роль в качестве «средства сдерживания ядерной войны».

ВВС должны «решительно отражать и пресекать все виды шпионской деятельности и возможные военные провокации со стороны врагов, пытающихся посягнуть на территориальный суверенитет» КНДР, добавил он.

Токио предупредил о новом мировом порядке при участии России, КНР и КНДР
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В сентябре Ким Чен Ын заявил, что в КНДР получили «секретное оружие» и достигли успехов в сфере оборонной науки, которая внесет большой вклад в увеличение боевого потенциала. О чем именно идет речь, он не уточнил.

Северокорейский лидер также напомнил о «безостановочном укреплении стратегических сил» и улучшении характеристик серийного вооружения. Страна периодически испытывает собственное стратегическое оружие, в том числе ракеты.

КНДР имеет собственный ядерный арсенал, хотя не является страной «ядерной пятерки». Входящие в нее страны (США, Россия, Китай, Франция и Великобритания) первыми провели собственные испытания ядерного оружия и произвели его. Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), им принадлежит исключительное право на обладание им.

Татьяна Зыкина
Ким Чен Ын Северная Корея ядерное сдерживание
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
