КНДР испытала стратегические крылатые ракеты «море-земля»
Северокорейские военные провели испытания стратегических крылатых ракет «море-земля» над Желтым морем, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ракеты поразили мишень, пролетев по определенной траектории над морем в течение более 7,8 тыс. секунд.
В сообщении ЦТАК говорится, что КНДР должна постоянно «повышать ядерную боеготовность», это ее «ответственная миссия и основной долг».
Несколькими днями ранее, 22 октября, военные КНДР провели успешное испытание нового вооружения — гиперзвуковых снарядов. Во время испытаний два гиперзвуковых летательных аппарата, запущенные из района Рёкпхо в Пхеньяне, успешно поразили цель на полигоне в провинции Северный Хамгён.
