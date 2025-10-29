 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

КНДР испытала стратегические крылатые ракеты «море-земля»

КНДР испытала стратегические крылатые ракеты «море-земля» в Желтом море

Северокорейские военные провели испытания стратегических крылатых ракет «море-земля» над Желтым морем, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ракеты поразили мишень, пролетев по определенной траектории  над морем в течение более 7,8 тыс. секунд.

В сообщении ЦТАК говорится, что КНДР должна постоянно «повышать ядерную боеготовность», это ее «ответственная миссия и основной долг».

КНДР испытала новую зенитную ракету
Политика

Несколькими днями ранее, 22 октября, военные КНДР провели успешное испытание нового вооружения — гиперзвуковых снарядов. Во время испытаний два гиперзвуковых летательных аппарата, запущенные из района Рёкпхо в Пхеньяне, успешно поразили цель на полигоне в провинции Северный Хамгён.

