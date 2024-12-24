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Общество ,  
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Санта-Клаус закончил облет территории России

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Санта-Клаус совершает 69-е путешествие вокруг планеты, чтобы подарить детям рождественские подарки, в 16:03 по мск он закончил облет территории России. Сейчас можно отследить, куда Санта направится дальше.

В 16:03 Санта-Клаус закончил полет над Россией в Приморском крае и отправился в Японию, а затем на юг в сторону Новой Зеландии и Австралии. Он «подарил» уже почти 1 млрд подарков детям со всей планеты. Интерактивная карта онлайн показывает, где в данный момент пролетают виртуальные сани Санты.

«Только Санта знает свой маршрут, а это значит, что мы не можем предсказать, где и когда он появится в вашем доме. Однако из истории мы знаем, что он появляется только тогда, когда дети спят!» — сообщило издание CBS News со ссылкой на сайт NORAD.

Программа NORAD Tracks Santa (NORAD отслеживает Санту) организуется Объединенным командованием воздушно-космической обороны североамериканского континента с 1955 года. Накануне Рождества NORAD Tracks Santa сообщает вымышленный путь Санта-Клауса, покинувшего Северный полюс и отправившегося разносить подарки детям по всему миру.

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Фотогалерея 

Эта традиция зародилась в 1955 году, когда из-за опечатки в рекламе универмага маленький ребенок позвонил в военный командный центр в Колорадо и попросил соединить его с Санта-Клаусом. Полковник Гарри Шуп, ответивший на звонок, подыграл ребенку, заявив, что он и есть Санта и что сейчас он летит на санях и доставит подарки по расписанию.

По информации английского издания Independent, на протяжении десятилетий NORAD отвлекается от своих обычных обязанностей по мониторингу воздушного пространства, чтобы отвечать на вопросы детей о путешествии Санты и его удивительной операции по доставке подарков. Каждый год более 100 тыс. детей звонят в организацию, чтобы узнать, где находится Санта. Кроме того, миллионы людей следят онлайн на девяти языках за тем, как Святой Николай пролетает по меридианам Земли.

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Санта Клаус Россия Новый год Рождество подарки
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