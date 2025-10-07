Пользователи пожаловались на сбой в работе Steam
Сервисы мониторинга Downdetector и «Сбой.рф» зарегистрировали жалобы от пользователей на работу игровой платформы Steam.
Пик жалоб пришелся на 9:00 мск. На «Сбой.рф» было зарегистрировано более 2 тыс. сообщений. Пользователи пишут, что проблемы возникли с сайтом, личным кабинетом и мобильным приложением.
«Некоторые аккаунты работают, другие не работают!» — написал в 10:00 мск в «Сбой.рф» один из российских пользователей.
Согласно данным этого сервиса, больше всего жалоб поступает из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Челябинской областей.
Steam — это цифровая платформа дистрибуции, разработанная компанией Valve, которая позволяет пользователям покупать, скачивать, устанавливать и запускать видеоигры и программное обеспечение. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр.
По информации Downdetector, возникли проблемы и у зарубежных пользователей Steam. В семи из десяти случаев жалуются на отсутствие связи с серверами.
Последний крупный сбой в работе платформы произошел в ночь на 30 июля 2025 года. До этого проблемы со Steam наблюдались в ночь на 16 июля.
