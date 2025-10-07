 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Пользователи пожаловались на сбой в работе Steam

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сервисы мониторинга Downdetector и «Сбой.рф» зарегистрировали жалобы от пользователей на работу игровой платформы Steam.

Пик жалоб пришелся на 9:00 мск. На «Сбой.рф» было зарегистрировано более 2 тыс. сообщений. Пользователи пишут, что проблемы возникли с сайтом, личным кабинетом и мобильным приложением.

«Некоторые аккаунты работают, другие не работают!» — написал в 10:00 мск в «Сбой.рф» один из российских пользователей.

В работе Telegram произошел сбой
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Согласно данным этого сервиса, больше всего жалоб поступает из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Челябинской областей.

Steam — это цифровая платформа дистрибуции, разработанная компанией Valve, которая позволяет пользователям покупать, скачивать, устанавливать и запускать видеоигры и программное обеспечение. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр.

По информации Downdetector, возникли проблемы и у зарубежных пользователей Steam. В семи из десяти случаев жалуются на отсутствие связи с серверами.

Последний крупный сбой в работе платформы произошел в ночь на 30 июля 2025 года. До этого проблемы со Steam наблюдались в ночь на 16 июля.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Steam технический сбой пользователи
Материалы по теме
В работе терминалов саморегистрации в аэропортах Канады произошел сбой
Общество
СДЭК объяснил сбой в приложении техническими работами
Технологии и медиа
В работе ChatGPT произошел сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
От фольклора к подиуму: как мода учится у русской культуры Стиль, 11:40
«Мощный инструмент для креаторов»: так ли вам нужен iPhone 17 Pro Max Стиль, 11:40
Лавров похвалил талибов за борьбу с терроризмом в Афганистане Политика, 11:35
Татьяну Лазареву заочно приговорили к семи годам колонии Политика, 11:34
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Deloitte заплатит Австралии из-за сделанного с ИИ отчета с ошибками Технологии и медиа, 11:26
Удерживаемую в нелегальном call-центре в Мьянме россиянку освободили Общество, 11:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как прошло первое собрание «Клуба визионеров» Стиль, 11:23
ФСБ задержала жителя Подольска за призывы к бомбовым ударам. Видео Политика, 11:23
Лавров предрек новые конфликты из-за слов Трампа о базе в Афганистане Политика, 11:23
Как выбрать моторное масло: почему OEM лучше, чем SFU. И что это значит Autonews, 11:16
Биткоин снова обновил максимум. Что произошло с другими криптовалютами Крипто, 11:14
LG Electronics India начала прием заявок на участие в IPO на $1,3 млрд Инвестиции, 11:13
Зарезавший прохожего у станции метро в Москве сдался полиции в Туле Общество, 11:13