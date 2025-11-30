В Москве спасли из пожара 16 человек
Сотрудники МЧС России спасли 16 человек из пожара в Москве. Он случился на Пролетарском проспекте на шестом этаже жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Спасатели использовали спецтехнику, чтобы снять людей с верхних этажей. Пожар ликвидирован, пострадали два человека. На месте происшествия работали 24 сотрудника и семь единиц техники.
19 ноября в центре Москвы произошел пожар в ЖК Lucky,. К его ликвидации привлекли 12 человек и три единицы техники.
