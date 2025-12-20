В жилом доме на востоке Москвы вспыхнул пожар. Видео
В квартире жилого дома на улице Первомайская в Москве вспыхнул пожар, сообщило РБК главное управление столичного МЧС.
«Происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома.
Жители самостоятельно покидают подъезд», — сообщили в ведомстве.
На кадрах видно, что из окон квартиры валит густой дым и вырывается пламя. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Материал дополняется
