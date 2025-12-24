ФРГ и Франция осудили санкции США против экс-еврокомиссара и активистов

Тьерри Бретон (Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters)

Бывший еврокомиссар Тьерри Бретон сравнил визовые ограничения, введенные против него США на фоне обострения разногласий между Вашингтоном и Европой о регулировании цифрового пространства и свободы слова, с охотой на ведьм времен маккартизма.

«Возобновилась ли охота на ведьм Маккарти?» — написал Бретон в соцсети Х. Он также напомнил, что закон о цифровых услугах был поддержан Европарламентом и всеми 27 странами ЕС.

Министерство юстиции Германии, отмечает Reuters, назвало запреты на въезд, которые коснулись и немецких активистов, неприемлемыми и подчеркнуло, что правила цифрового пространства в Европе не определяют в Вашингтоне. Кроме того, французский политик Стефан Сежурн, сменивший Бретона на посту комиссара, заявил о солидарности с попавшим под ограничения коллегой.

«Никакие санкции не заставят замолчать суверенитет европейских народов. Полная солидарность с ним и всеми народами Европы, пострадавшими от этого», — написал он в X.

Закон о цифровых услугах ЕС (DSA) вступил в силу в 2022 году, а Тьерри Бретон, который был европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка в 2019–2024 годах, был его соавтором. Согласно закону оператор соцсетей обязан модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность». Невыполнение этого требования грозит штрафом на сумму до 6% от дохода или блокировкой сервиса на территории Евросоюза. Бретон в 2024 году пригрозил владельцу cоцсети X Илону Маску «полным применением» санкций в рамках закона за дезинформацию на платформе. Сам бизнесмен не раз критиковал власти ЕС, а также призывал распустить Еврокомиссию, которая, по его мнению, основана на бюрократии, а не на демократии.

Ранее администрация президента США ввела запрет на выдачу виз Бретону, а также нескольким активистам, борющимся с дезинформацией. В Вашингтоне заявили, что они участвовали в цензуре американских социальных сетей и несправедливо затрагивали интересы американских технологических компаний.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ограничения США мерами запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета. Он осудил санкции и сказал, что цифровое регулирование в Евросоюзе «принято в результате демократического и суверенного процесса».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что DSA был принят в рамках демократического процесса, не имеет экстерриториального действия и не затрагивает США. Он также подчеркнул, что Франция решительно осуждает визовые ограничения.

Кроме Бретона санкции коснулись главы британской НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имрана Ахмеда, главы британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд, основательницы немецкой HateAid Анны-Лены фон Ходенберг и соруководительницы организации Жозефины Баллон.