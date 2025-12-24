Кабмин направит ₽9,5 млрд на повышение зарплат бюджетникам и соцрасходы

Кабмин выделит более 9,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам и соцрасходы

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Правительство России выделит более 9,5 млрд руб. на повышение заработной платы ряда бюджетных работников, а также на социально значимые расходы. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Средства будут направлены на оплату труда учителей и преподавателей, медработников, а также занятых в сферах науки и культуры. Так, более 2,7 млрд руб. будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 3,6 млрд руб. — научных. Более 3 млрд руб. получат медучреждения, 105 млн руб. — учреждения культуры.

«Все те, кто воспитывает наших детей, помогает им получать знания, осваивать современные профессии, навыки, сберегает самое ценное — здоровье граждан, а также занимается исследованиями и открытиями, создает инновационные решения и продукты, чтобы развивать отечественные промышленные предприятия и укреплять технологический суверенитет страны», — подчеркнул он.

Говоря о принятом решении, Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркивал необходимость выполнения в полном объеме всех обязательств перед людьми.

Согласно проекту бюджета на 2026-2027 годы, планируется увеличить оплату труда работников бюджетной сферы. В 2025 году их зарплаты должны вырасти на 13,2%, в 2026 году — на 10,2%, а в 2027 году — на 8,3%.

В начале декабря Путин на совещании с экономическим блоком правительства предложил обсудить вопросы повышения зарплат бюджетникам. Глава государства подчеркнул, что уровень зарплат напрямую влияет на эффективность труда и его повышение способствует достижению целей развития страны.