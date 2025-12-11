 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин предложил обсудить повышение зарплат бюджетникам

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Президент Владимир Путин на совещании с экономическим блоком правительства предложил обсудить вопросы повышения зарплат бюджетникам.

«Мы сегодня обсудим вопросы, связанные с повышением заработных плат работников бюджетной сферы, с увеличением пенсии и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан. Всё это важнейшие приоритеты государства. Они отражают социальную направленность работы органов власти, правительства как на федеральном уровне, так и на региональном, на местном уровне тоже, разумеется», — сказал глава государства.

«Уровень заработанных плат, например, в здравоохранении, да и в образовании, в науке, в культуре, в других бюджетных сферах. Напрямую влияет на повышение эффективности этих отраслей, а в конечном счёте на достижение национальных целей развития», — добавил он.

Глава государства напомнил об уже принятых мерах социальной поддержки населения. Так, с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6% — выше инфляции за этот год. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля.

Материал дополняется.

