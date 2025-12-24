Путин вручил высшую госнаграду Никите Михалкову

Video

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам, среди них — режиссер Никита Михалков, телеведущий Владимир Соловьев и официальный представитель МИД России Мария Захарова. О награждении сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония прошла в Екатерининском зале. Михалкову президент вручил высшую государственную награду России — орден Андрея Первозванного. Указ о награждении режиссера был подписан в день его 80-летия 21 октября.

Путин присудил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени народному артисту России, певцу и композитору Юрию Антонову и ректору МГИМО МИД России Анатолию Торкунову.

Владимира Соловьева и народного артиста России Евгения Князева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а Марию Захарову — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Народному артисту России, пианисту Денису Мацуеву также присужден орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Российский президент решил наградить орденом Александра Невского директора телеканала ТНТ Тину Канделаки, а орденом «За заслуги в культуре и искусстве» — народного артиста Сергея Маковецкого. Звание «Заслуженный врач России» присвоили главе Роспотребнадзора Анне Поповой, а звание «Народный артист России» — певцу, руководителю Севастопольского театра оперы и балета Ильдару Абдразакову.