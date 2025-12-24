 Перейти к основному контенту
Политика
0

Путин вручил высшую госнаграду Никите Михалкову

Путин вручил госнаграды Михалкову, Соловьеву и Захаровой

Путин вручил высшую госнаграду Никите Михалкову
Video

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам, среди них — режиссер Никита Михалков, телеведущий Владимир Соловьев и официальный представитель МИД России Мария Захарова. О награждении сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония прошла в Екатерининском зале. Михалкову президент вручил высшую государственную награду России — орден Андрея Первозванного. Указ о награждении режиссера был подписан в день его 80-летия 21 октября.

Путин присудил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени народному артисту России, певцу и композитору Юрию Антонову и ректору МГИМО МИД России Анатолию Торкунову.

Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Политика
Владимир Путин и Игорь Краснов

Владимира Соловьева и народного артиста России Евгения Князева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а Марию Захарову — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Народному артисту России, пианисту Денису Мацуеву также присужден орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Российский президент решил наградить орденом Александра Невского директора телеканала ТНТ Тину Канделаки, а орденом «За заслуги в культуре и искусстве» — народного артиста Сергея Маковецкого. Звание «Заслуженный врач России» присвоили главе Роспотребнадзора Анне Поповой, а звание «Народный артист России» — певцу, руководителю Севастопольского театра оперы и балета Ильдару Абдразакову.

Персоны
Анастасия Луценко
Владимир Путин награждение Россия Кремль Никита Михалков Мария Захарова Владимир Соловьев
Никита Михалков фото
Никита Михалков
кинорежиссер, актер, телеведущий
21 октября 1945 года
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Юрий Антонов фото
Юрий Антонов
певец, композитор
19 февраля 1945 года
Денис Мацуев фото
Денис Мацуев
пианист, музыкант
11 июня 1975 года
